محمد هاني يتحدث عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أبدى محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتأهل الفريق إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وأكد أن الوجود مبكرًا في جنوب إفريقيا قبل مواجهة الإياب، والتعود على الأجواء أسهم في تخطي عقبة فريق صن داونز مساء اليوم.



وأضاف أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، طالبه عند نزوله بغلق المساحات في الجبهة اليسرى لفريق صن داونز والقيام بالواجبات الدفاعية.



