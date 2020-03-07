"طنطورة".. هكذا أطلت ريا أبي راشد على جمهورها عبر "إنستجرام"

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".وظهرت ''أبي راشد" في هذه الصور بإحدى معالم "طنطورة" مرتدية جاكت من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها وإرتدائها بعضا من الإكسسورات الرقيقة.وكتبت ''أبي راشد" على هذه الصور قائلة: هلا والله، بحيكم بعبارة الترحاب القريبة لقلبي من محافظة العلا بالسعودية الغالية، من أجمل وأكثر الأماكن سحرًا يلي زرتها بحياتي، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: منورة الدنيا كلها وأي مكان بتروحيه والله بحبك قوي.وفي سياق أخر يذكر ان "أبي راشد" أول محاورة عربية تخوض في كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن العربي، وحصلت "أبي راشد" على عدة جوائز منها جائزة اختيار أطفال نكلوديون.