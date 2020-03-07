لهذا السبب.. تصدر شريف سلامة التريند الأول عبر 'جوجل'

تصدر الفنان شريف سلامة المركز الأول بتريند موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد انتشار شائعة إنفصاله عن الفنانة "داليا مصطفى".



وصرحت "داليا مصطفى" خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" مع الإعلامية "منى الشاذلي'' على قناة Cbc قائلة: ليه أصحى من النوم على ناس بتقولي اتفرجتي على الفيديو، وأحس أنه فيديو مسرب لجوزي وفي الأخر يطلع فيديو له مع زميلات وهما راجعين من الشغل وبيغنوا عادي.



وتابعت "مصطفى" قائلة: نزلت مجموعة صور ليا على السوشيال ميديا، واتفاجئت بمجموعة ناس بتقولي احلويتي بعد ما اطلقتي واتصدمت بالاشاعة دي.



وفي سياق أخر قدم "سلامة" العديد من المسلسلات منها عائلة عابدين، الذئب، امرأة من زمن الحب، البنات، ملكة في المنفى، محمود المصري، أرض الرجال، العار، نابليون والمحروسة، السهام المارقة.



وشارك ''سلامة" في عدة أفلام منها مرجان أحمد مرجان، مقلب حرامية، دم الغزال، الباب يفوت أمل، درس خصوصي، سوء تفاهم.