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أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 05:15 م
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الاهلي
الاهلي
حسن شحاتة
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هنأ تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي.

وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "مبروووك الحمدالله".

وكان "آل السيخ" قد عبر عن سعادته بالهدف الأول للنادى الأهلى فى مرمى صن داونز بطل، عبر صفحته الرسمية قائلا: "الحمد لله.. ربنا يتمم".

وتمكن النادي الأهلي من حسم بطاقة العبور للدور نصف النهائي، بعد تعادله مع مضيفه صن داونز بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب، مستغلا تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ليتأهل للمربع الذهبي بمجموع 3-1 في مجموع المباراتين.

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