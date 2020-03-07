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فوز مركز شباب كوم حماده وكفر بولين وخسارة القباري وتعادل كفر الدوار

السبت 07/مارس/2020 - 05:10 م
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بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
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أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الثامن والعشرون، لمنافسات المجموعة الحادية عشر، من دوري القسم الثالث،عن فوز فريق مركز شباب كوم حماده، بهدفين دون مقابل، على حساب فريق سبورتنج.

وفاز فريق كفر بولين الفوز على مياة البحيرة الوصيف، بهدف نظيف، وتعادل فريق مركز شباب العبور مع غزل كفر الدوار بدون أهداف.

وتغلب فريق كفر بولين بهدف على فريق مياة البحيرة، وحقق البترول فوز كاسح على حساب فريق مركز شباب القباري 3-0.

وتعادل فريق بدر مع نهضة العامرية 1-1وبنفس النتيجة تعادل كوم حماده مع إيتاي البارود.

وتأجل لقاء مركز شباب المعموره مع الترام للأربعاء المقبل.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- سبورتنج 53 نقطة
2- مياه البحيرة 51 نقطة
3- الترام 48 نقطة
4- شباب كوم حمادة 48 نقطة
5- اسكندرية للبترول 43 نقطة
6- بدر 37 نقطة
7- كفر بولين 37 نقطة
8- إيتاى البارود 36 نقطة
9- المعمورة 33 نقطة
10- نهضة العامرية 32 نقطة
11- العبور 32 نقطة
12- حوش عيسي 31 نقطة
13- غزل كفر الدوار 30 نقطة
14- كوم حمادة 30 نقطة
15- رشيد 23 نقطة
16- القباري 17 نقطة
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