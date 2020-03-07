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بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

السبت 07/مارس/2020 - 05:09 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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 نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في حسم بطاقة التأهل لدور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.




وجاء تأهل الأهلي، بعدما حقق تعادلًا خارج الديار بهدف لكل فريق، ليستفيد من فوزه الذي حققه في القاهرة بهدفين دون رد ويتأهل بمجموع المباراتين.



واستطاع الأهلي، في إحراز هدف التقدم عن طريق مابواي مدافع صن داونز في مرماه، عقب تنفيذ علي معلول لضربة حرة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 21 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل سيرنو للفريق المستضيف في الدقيقة 27 من اللقاء.



ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب التأهل للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا من خلال التقرير الآتي:-



يستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم الأربعاء 11 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.



وتقام مباراة الأهلي ضد سموحة، على ملعب السلام، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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