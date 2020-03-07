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قاضي بالأوقاف: منع الوصول إلى الأماكن المقدسة "صائب"

السبت 07/مارس/2020 - 04:51 م
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الشيخ عبدالعظيم المشيخص
الشيخ عبدالعظيم المشيخص
الفجر السعودي
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أكد قاضي الأوقاف والمواريث في القطيف، الشيخ عبدالعظيم المشيخص، أن قرار وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة الشؤون الإسلامية، منع الوصول إلى الأماكن المقدسة، هو بلا شك ولا ريب قرار صائب، باعتبار شبهة وجود المرض في أي منطقة من المناطق يتوجّب عَلينا شرعًا، ومن أوجب الواجبات أن نأخذ الحذر من سريان هذه الأمراض، وأن نبادر للعلاج منها، وأن نحصّن الذين لم يصابوا بها.


وأضاف المشيخص، في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع: "لا شك أن القرار يُبنى على الأمور الشرعية والنظامية، وهذا فيه حفظ للمواطن والوطن من تفشّي المرض السائر في أي مكان، وحتمًا أنه من القرارات الصائبة".


وأكد الشيخ عبدالعظيم المشيخص: أنه يجب على المواطن أن يمتثل لأوامر الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الحج والعمرة، أو وزارة الشؤون الإسلامية أو الإعلام أو الصحة، مشددا على أنه لا يجوز السفر إلى البلدان الموبوءة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التعامل مع كافة الأمراض السارية والأوبئة على أنها مرض خطير، مؤكدًا ضرورة الالتزام بما يرد من الجهات المختصة من تعليمات وإرشادات وقائية.


وأشار المشيخص إلى أنه لا يجوز للمريض الذي في مرضه عدوى أن يبقى في محيط أسرته ومجتمعه ما يسبب نقل العدوى للآخرين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأجهزة الحكومية.


وأوضح أن المواطن ينبغي عليه أن يتابع ويلتزم، فلعله ينظر للأمور نظرة بسيطة وقاصرة، ولكن هذه الجهات الحكومية لديها نظرة شاملة وإحاطة تامة بما يجري داخل البلد، فواجب علينا شرعًا وعقلًا أن نتابع ونلتزم بآرائها وتوجيهاتها.

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الكلمات المفتاحية

منع قرار قاضي صائب الأوقاف الأماكن المقدسة

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