"اتفاق إدلب" يتسبب في خسائر تركية ومكاسب سورية (فيديو)





لم يستطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تغيير خارطة مكاسب الجيش السوري خلال عملياته الأخيرة في مدينة إدلب ودعمه الميليشيات المتطرفة؛ حيث تم الاتفاق بين روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار في إدلب بالإضافة إلى تثبيت مكاسب الجيش السوري في المنطقة.





وبموجب الاتفاق أصبح الطريق الدولي "M5" تحت سيطرة الجيش السوري، يُضاف إليه فتح الطريق الدولي "M4" دون قتال كما تم تشغيل الطريقين الدوليين بين حلب ودمشق وبين حلب واللاذقية، والسيطرة على مناطق جنوب طريق "سراقب - عين حور"، واستعادة أكثر من 300 مدينة وقرية وبلدة في أرياف حلب وإدلب وحماة وإنشاء ممر أمني بعمق 6 كلم على جانبي طريق حلب - اللاذقية، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





هذا وتراجع الميليشيات الموالية لتركيا بالإضافة إلى تكبيد تركيا خسائر كبرى في العتاد والأرواح، واعترف بها أردوغان الذي أعلن عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تركيا فقدت مئات الجنود وتكبدت خسائر كبيرة في العتاد.







