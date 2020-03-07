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مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي تُنفذ أول جدارية داخل أسوارها

السبت 07/مارس/2020 - 05:02 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت مدرسة المحطة الابتدائية، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، عن قُرب الانتهاء من تنفيذ جدارية داخل أسوار المدرسة، تُعبر عن الفن المصري القديم وأجزاء من لوحات الفن الشعبي للفنان حسن بيكار.

ومن جهته قال أبو المجد عبد الستار مدير إدارة مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي، أنه إيمانًا بما يمكن أن تحققه المبادرات المجتمعية من الإسهام في زيادة الوعي المدرسي والمجتمعي لدي النشء من أهمية العمل التطوعي وتماشيًا وتطبيقًا لمبادرة " قنا تتجمل بالتعليم " التي أطلقتها مديرية التعليم بقنا منذ مدة بسيطة، قررت إدارة المدرسة اطلاق مبادرة " مدرستي تتجمل بالتعليم " لتكون حافزًا لباقي مديري المدارس بالإدارة للعمل علي تجميل وتزيين مدارسهم.

وأوضح "عبدالستار" أن المدرسة قامت في السابق بتنفيذ نافورة مياه بفناء المدرسة وكنا أول مدرسة تُنفذ فكرة إنشاء نافورة بفناء المدرسة لتضفي مظهرًا جماليًا وتكون أحد وسائل الجذب لتلاميذ المدرسة نحو يوم دراسي أفضل، ثم جاءته فكرة تنفيذ جدارية داخل أسوار المدرسة تُعبر عن الفن المصري القديم وأجزاء من لوحات الفن الشعبي للفنان حسن بيكار والتي من المقرر أن ينتهي العمل بها خلال أيام قليلة.

وأكد مدير إدارة مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي، أن فكرة تنفيذ الجدارية أثرت داخل المدرسة روح التعاون والتفاعل والتفاؤل مؤكدًا علي دور التربية الفنية الرائد في تنفيذ الجدارية بقيادة " نسمة محمد " معلمة التربية الفنية بالمدرسة لما قدمته من أعمال فنية من رسم وتلوين ونحت علي الجبس لتنفيذ أجزاء من لوحات الفن الشعبي للفنان حسن بيكار، بمشاركة شيرين كامل موجهة التربية الفنية بالإدارة.

يأتي ذلك تماشيًا وتنفيذًا لمبادرة "قنا تتجمل بالتعليم" والتي أطلقتها مديرية التربية والتعليم تحت إشراف الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ورعاية اللواء أركان حرب طيار أشرف الداودي محافظ قنا، واحتفالًا بعيد قنا القومي.
مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي تُنفذ أول جدارية داخل أسوارها
مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي تُنفذ أول جدارية داخل أسوارها
مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي تُنفذ أول جدارية داخل أسوارها
مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي تُنفذ أول جدارية داخل أسوارها
مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي تُنفذ أول جدارية داخل أسوارها
مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي تُنفذ أول جدارية داخل أسوارها
مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي تُنفذ أول جدارية داخل أسوارها
مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي تُنفذ أول جدارية داخل أسوارها
مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي تُنفذ أول جدارية داخل أسوارها
مدرسة المحطة الابتدائية بنجع حمادي تُنفذ أول جدارية داخل أسوارها
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الكلمات المفتاحية

مصر مدرسة قنا تعليم قنا اخبار

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