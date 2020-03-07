Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوري أبطال أفريقيا .. الرجاء يضرب موعدا ناريا مع الزمالك في نصف النهائي رغم الهزيمة من مازيمبي

السبت 07/مارس/2020 - 04:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements

بلغ فريق الرجاء البيضاوي المغربي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم هزيمته بهدف دون رد أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي أقيم بملعب الأخير بمدينة لوبومباتشي.


جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 عبر اللاعب إسحق تشيبانجو، من تمريرة زميله تريزو مبوتو.


وتأهل الرجاء بمجموع المبارتين 2-1، بعدد أن حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي شهده المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.


شهد شوط المباراة الأول ضغطاً كبيراً من أصحاب الأرض من أجل تعويض خسارة الذهاب، وأضاع لاعبو مازيمبي تريزو مبوتو وجاكسون موليكا فرصاً خطيرة، تصدى لها الحارس المتألق أنس زنيتي وأفراد خط الدفاع بقيادة بدر بانون وسند الورفلي، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.


في الشوط الثاني مازيمبي ضغطه، والذي نتج عن هدف في الدقيقة 50 عبر تشيبانجو، والذب إستغل سوء رقابة أفراد دفاع الرجاء.


في الدقيقة 70، أنقذ الحارس أنس زنيتي فريقه من الخروج المحقق بتصديه لركله جزاء، إحتسبها حكم المباراة، وأضاعها جاكسون موليكا.


إزداد ضغط مازيمبي في آخر الدقائق، لكن إستبسال لاعبي الرجاء حال دون تسجيل هدف آخر، ليتأهل الرجاء لنصف النهائي، ويضرب موعداً مع الزمالك، والذي أطاح بحامل اللقب الترجي التونسي.


أرقام من المباراة

جاء الإستحواذ لمصلحة مازيمبي بنسبة 68% مقابل 32% للرجاء، وسدد لاعبو مازيمبي 19 تسديدة، 9 منها على المرمى، مقابل 3 تسديدات للرجاء 2 منها على المرمى.

Advertisements

أخبار تهمك

سر غضب مدرب صن دوانز قبل دقائق من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora "الشوط الثاني"

منذ ساعة و 16 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد تخطي بورنموث.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

دوري أبطال أفريقيا .. الرجاء يضرب موعدا ناريا مع الزمالك في نصف النهائي رغم الهزيمة من مازيمبي

منذ أقل من نصف ساعة

برودة اليوم وحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من ذروة طقس الاثنين

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

جيرالدو يغادر مباراة الأهلي وصن داونز مصابًا

منذ ساعة و 8 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

07:47 ص

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث

04:27 م

بعد تخطي بورنموث.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

04:36 م

الأهلي يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status