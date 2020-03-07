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بالإنفوجراف .. مميزات العملة البلاستيكية التى يستعد البنك المركزي لإطلاقها

السبت 07/مارس/2020 - 04:50 م
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إنفوجراف .. العملات البلاستيكية
إنفوجراف .. العملات البلاستيكية
محمد عصام - تصميم: عامر عفيفي
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أعلن البنك المركزي أنه بصدد إطلاق العملات البلاستيكية جديدة، كبديل عن العملات النقدية التى يتم تداولها حاليًا.

وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن العملات البلاستيكية الجديدة، سيتم إصدارها خلال هذا العام من خلال مطبعة البنك المركزي الجديدة التى سيتم افتتاحها بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه سيتم إصدارها بفئة 10 جنيهات أولًا وبعد ذالك سيتم تحويل جميع الفئات النقدية التى يتم إصدارها إلى بلاستيكية.

وتستعرض الفجر من خلال الإنفوجراف التالي، أهمية العملة البلاستيكية التى يستعد البنك المركزي لإطلاقها، وفوائدها على المواطنين والاقتصاد.



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بالإنفوجراف .. مميزات العملة البلاستيكية التى يستعد البنك المركزي لإطلاقها
بالإنفوجراف .. مميزات العملة البلاستيكية التى يستعد البنك المركزي لإطلاقها
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