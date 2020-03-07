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فوز الشرقية وميت خاقان وتعادل سرس الليان وهزيمة ميت خلف بالقسم الثالث

السبت 07/مارس/2020 - 04:55 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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شهدت مباريات الجولة الـ 23 للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، فوز فريق الشرقية على حساب فريق مركز شباب تلا، بهدف للاعب حامد فيصل في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول.

وحقق فريق ميت خاقان، فوزا هاما على حساب فريق مركز شباب ديرب نجم، بهدف للاعب عبد الرحمن عبد الفتاح في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وتعادل سرس الليان على ملعبه مع فريق مركز شباب أبو حماد بدون أهداف، وخسر ميت خلف من ديرب نجم بهدف للاعب عبد الله بصارة في الدقيقة 61.

وحقق أبو كبير فوز على حساب فريق عرب الرمل بهدف نظيف، وخسر فاقوس على ملعبه من بلبيس بهدف للاعب أحمد حسن.

وحسم التعادل الإيجابي، لقاء دقادوس وغزل شبين بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 49 نقطة
2- الشرقية 43 نقطة
3- بلبيس 35 نقطة
4- عرب الرمل 33 نقطة
5- شباب تلا 32 نقطة
6- غزل شبين 31 نقطة
7- فاقـوس 29 نقطة
9- ميت خاقان 29 نقطة
8- شباب ديرب 28 نقطة
10- شباب أبو حماد 25 نقطة
11- ميت خلف 24 نقطة
12- دقادوس 23 نقطة
13- أبو كبير 19 نقطة
14 ديرب نجم 17 نقطة

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