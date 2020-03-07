Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

السبت 07/مارس/2020 - 04:50 م
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
Advertisements
قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق بورنموث بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول وسجل الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 25، وأضاف زميله السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني بالدقيقة 33، بينما جاء هدف بورنموث عن طريق كالوم ويلسون، ليفوز الريدز بنتيجة 2 / 1 ويقترب خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول إلي 82 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 25 نقطة كاملة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي؟

محمد صلاح خاض مع ليفربول 39 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الحالي 2019 / 2020، بإجمالي دقائق لعب (3303 دقيقة)، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، بينما صنع 9 أهداف، أي ساهم في 29 هدفا رفقة الريدز هذا الموسم.

لعب "صلاح" 26 مباراة بالدوري الإنجليزي، وسجل 16 هدفا ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البريميرليج بالتساوي مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، وبفارق هدف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وأوباميانج نجم أرسنال اللذان يتصدران الترتيب بـ 17 هدفا لكل منهما.

وخاض نجم منتخب مصر 7 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين، بينما لعب مباراتين في كأس الرابطة الإنجليزية، ومباراتين بكأس العالم للأندية وصنع هدف وحيد، وتوج مع فريقه بلقب البطولة العالمية.

وخاض "صلاح" مباراة السوبر الأوروبي مع ليفربول وتوج فريقه بلقب البطولة على حساب فريق تشيلسي مطلع الموسم الحالي، وشارك في مباراة كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) وخسر فريقه اللقب أمام فريق مانشستر سيتي.

صلاح يُطارد "الحذاء الذهبي" للمرة الثالثة:

ويتطلع محمد صلاح للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي كـ(هداف) للدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، بعدما حصد الجائزة مرتين متتاليتين موسمي 2017 / 2018 برصيد 32 هدفا، و 2018 / 2019 برصيد 22 هدفا.

ويبتعد "صلاح" بفارق هدف وحيد عن صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بـ 16 هدفا، خلف الثنائي جيمي فاردي وأوباميانج ولكل منهما 17 هدفا.
Advertisements

أخبار تهمك

الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 17 دقيقة

بعد تخطي بورنموث.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

منذ نصف ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ ساعة و نصف

سر غضب مدرب صن دوانز قبل دقائق من مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

برودة اليوم وحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من ذروة طقس الاثنين

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

جيرالدو يغادر مباراة الأهلي وصن داونز مصابًا

منذ أقل من ساعة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora "الشوط الثاني"

منذ ساعة

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث

منذ 39 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث

04:27 م

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

07:47 ص

بعد تخطي بورنموث.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

04:36 م

جيرالدو يغادر مباراة الأهلي وصن داونز مصابًا

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status