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تأجيل المؤتمر الترويجي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس إلى أجل غير مسمي

السبت 07/مارس/2020 - 04:40 م
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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، اليوم السبت، أنها قررت تأجيل مؤتمر استثماري كبير كانت تنوي عقدة خلال الشهر الجاري للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية أمام المستثمرون الأجانب.

وأوضح الهيئة في بيانًا لها، أنها كانت قد اتمت إجراءات الاستعداد للمؤتمر، ولكن مخاوفها الدولية من فيروس كورونا ( كوفيد -19)  أدت إلى إلغائة، مشيرة أنه ليس أول مؤتمر عالمي يتم تأجيل بسبب انتشار كورونا.

لم تحدد الهيئة في بيانها الموعد اللاحق الذي سيتم عقد المؤتمر فيه بعد تأجيلة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد الموعد  الجديد لانعقاد المؤتمر في وقت قريب.

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