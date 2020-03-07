"شقة فيصل" يوميًا على "MBC مصر" في هذه الأوقات

أجواء كوميدية ممزوجة برحلة صعود غير تقليدية ينطلق فيها الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز في المُسلسل المُميز "شقة فيصل" الذي تعرضة قناة "MBC مصر" يومياً في تمام التاسعة مساءً.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يحلم "ميزو" بالغناء والشهرة وبالرغم من الظروف القاسية التي يعيشها، إلا أنه يسعى لتحقيق حلمه فيُقرر السفر إلى القاهرة من أجل حلم الغناء، وتمنحه والدته كل ما تملك، ولكن شقيقه يقوم بسرقته مما يضطره إلي البحث عن والده الذي إنقطعت أخباره وتبدأ رحلته مع البحث والصعود والنجاح بصورة متوازية.

مُسلسل "شقة فيصل" يُشارك في بطولته بالإضافة لكريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، ونسرين أمين، ووائل نور، وصلاح عبد الله، وأحمد فتحي، ووائل نور، ومصطفي أبو سريع، وأحمد حلاوة، وصبري عبد المنعم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل .

يُعرض مسلسل "شقة فيصل" مع النجم كريم محمود عبد العزيز، على "MBC مصر" يومياً في تمام الساعة 9:00 مساءً، ويُعاد الساعة 9:00 مساء.