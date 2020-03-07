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'بالأسود'.. هكذا أطلت جميلة عوض على جمهورها عبر 'إنستجرام'

السبت 07/مارس/2020 - 04:39 م
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جميلة عوض
جميلة عوض
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة جميلة عوض، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ''عوض" في هذه الصور مرتدية فستانا عاريا من اللون الأسود مع تصفيف سعرها بطريقة جذابة، ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

ولم تكتب "عوض'' أي تعليق على هذه الصور سوى إشارات لمصفف الشعر والبيوتي الخاص بها.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: زي القمر ست البنات كلهم بموت فيكي.

وفي سياق أخر قدمت "عوض" العديد من الأعمال الفنية منها جريمة شغف، هيبتا، تحت السيطرة، لف ودوران، كريستال، الضيف، سبع البرمبة، بنات ثانوي، لا تطفئ الشمس.
'بالأسود'.. هكذا أطلت جميلة عوض على جمهورها عبر 'إنستجرام'
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