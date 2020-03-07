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بعد تخطي بورنموث.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

السبت 07/مارس/2020 - 04:36 م
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ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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عاد فريق ليفربول لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه الثمين على حساب فريق بورنموث بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ستاد "الأنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

فريق بورنموث كان البادئ بالتسجيل عن طريق كالوم ويلسون بالدقيقة 9، وتعادل محمد صلاح لفريق ليفربول بالدقيقة 25، بينما خطف السنغالي ساديو ماني هدف الفوز للريدز في الدقيقة 33 من زمن المباراة.

ليفربول يبتعد عن مانشستر سيتي بـ 25 نقطة

بعد فوزه على بورنموث اليوم ارتفع رصيد ليفربول إلي 82 نقطة ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 57 نقطة، وأصبح الريدز على أعتاب حسم لقب البريميرليج بشكل رسمي خلال الأسابيع المقبلة من البطولة.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي؟

يتبقي لفريق ليفربول 9 مباريات في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي بإجمالي عدد نقاط ممكنة (27 نقطة)، بينما يتبقي لمنافسه المباشر فريق مانشستر سيتي 11 مباراة بالبريميرليج بـ (33 نقطة).

ويحتاج فريق ليفربول للفوز في 3 مباريات قادمة وحصد 9 نقاط والوصول لـ 91 نقطة للتتويج رسميًا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حيث سيكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي هو 90 نقطة حال فوزه في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة.

وحال استمرار ليفربول ومانشستر سيتي في حصد الانتصارات خلال المباريات القادمة من الدوري الإنجليزي، يمكن لفريق الريدز حسم لقب البطولة بشكل رسمي في مباراته ضد السيتي بالجولة الـ32 من البريميرليج على ستاد "الاتحاد" معقل السيتي يوم 5 أبريل المقبل.
أما في حالة تعثر مانشستر سيتي في أي مباراة قادمة، قد يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي قبل مباراتهما سويًا في أبريل المقبل.

المباريات المتبقية لليفربول ومانشستر سيتي:

- ليفربول : ( إيفرتون – كريستال بالاس – مانشستر سيتي – أستون فيلا – برايتون – بيرنلي – آرسنال – تشيلسي – نيوكاسل يونايتد).

- مانشستر سيتي: (مانشستر يونايتد – آرسنال – بيرنلي – تشيلسي – ليفربول – ساوثهامبتون – نيوكاسل يونايتد – برايتون – بورنموث – واتفورد – نوريتش سيتي)
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