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بريطانيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 04:30 م
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أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، مسلاء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على أراضيها من 163 إلى 206، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، يوم أمس الجمعة، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا.

وأكدت بريطانيا على تأهبها لتفشي أوسع للفيروس بعد تسجيل البلاد 40 حالة مؤكدة، فيما تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتدخل الجيش عند الضرورة، لاحتواء الوباء.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بريطانيا

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