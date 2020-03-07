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عاجل.. نقل الفندق العائم المكتشف بداخله مصابين بالكورونا خارج الأقصر

السبت 07/مارس/2020 - 04:37 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، من نقل الفندق العائم الذي تم اكتشاف 12 شخصًا حاملين لفيروس كورونا بداخله، إلى خارج المدينة، وعزله وسط النيل، لاتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة للتأكد من وجود إصابات أخرى من عدمه.

وكشفت مصادر أن إجمالي المتواجدين على متن الفندق العائم، والذين تم عزلهم واحتجازهم بلغ 165 شخصًا منهم 65 مصريا و100 أجنبيًا، حيث جرى فحصهم بعناية فائقة والحصول على عينات من الأنف والحلق منهم ونقلها بالطائرة إلى القاهرة لإجراء أعمال التحاليل اللازمة، والمقرر ظهورها خلال 48 ساعة.

وتضاربت الأقاويل بين نقل الـ12 شخص الحاملين للفيروس، إلى مستشفى بمرسى مطروح ونقلهم للحجر الصحي بإحدى مستشفيات المحافظة.

وتواصل الأجهزة المختصة في الوقت الحالي فرض الإجراءات الصحية المشددة حول مختلف الأشخاص المشتبه في حملهم الفيروس، والأماكن المتواجدين بها.
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الكلمات المفتاحية

مصر كرونا الفندق العائم الاقصر اخبار

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