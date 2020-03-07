محمد صلاح يحصل على تقييم جيد في مباراة ليفربول ضد بورنموث

حصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح علي تقييم جيد في مباراة فريقه ليفربول ضد بورنموث التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقييم اللاعبين بعد نهاية المباراة وحصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح علي تقييم 8.4 من 10 ليكون ثاني أعلي تقييم في المباراة بعد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الذي حصل على 8.7.





يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا صعبا بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره نادي بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وبهذه النتيجة يواصل نادي ليفربول الإنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة بينما ظل نادي بورنموث في المركز التاسع عشر.