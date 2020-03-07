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السجن 10 سنوات لموظف بـ"فنون الإسكندرية" لاتهامه بالاختلاس

السبت 07/مارس/2020 - 04:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، بالسجن 10 سنوات والعزل من الوظيفة  للمدعو"ب.ه.إ" موظف بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، بعد اتهامه بالاختلاس.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبد العظيم صادق والمستشار وائل إسماعيل عرابي وأمانة سر خميس قمر.

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 10060 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظف بكلية الفنون الجميلة بإختلاس أموال إستمارات الطلاب محل عمله.

كانت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قد توصلت الي قيام المدعو " ب.ه.إ" موظف بشئون الطلبة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية بصفته موظفا عاما استولى على مبلغ مائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها دون توريدها الي خزينة الكلية، وتلك الأموال التي  تحصل عليها هي  قيمة الرسوم المقررة اختبارات القدرة للعام الدراسي لعدد 817 طالب.

وتبين من التحقيقات تزوير المتهم لعدد ثماني وعشرون قسيمة " 33 ع ح "على خلاف الحقيقة واحصل على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بدون وجه حق وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.
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الكلمات المفتاحية

جنايات الإسكندرية جامعة الإسكندرية الفنون الجميلة

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