انهيار فندق كان يستخدم للحجر الصحي لمصابين كورونا بالصين

انهار مبنى فندق في جنوبي شرق الصين، اليوم السبت، ووجود 70 شخصا تحت الأنقاض، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وعلق ما يقارب 70 شخصا تحت أنقاض فندق، كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لكنه انهار، حسب ما أفاد مسؤولون في مقاطعة فوجيان بشرق الصين.





وانهار فندق "شنجيا" في مدينة تشوانتشو، وتم إنقاذ نحو 23 شخصا، بعد ساعة ونصف على وقوع الحادثة، وفق بيان للحكومة المحلية.



