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محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)

السبت 07/مارس/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه يجب على الجميع أن يتعاون في عدم ترك مكان أو مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح، قائلا: "هذه موارد المحافظة، فخسارة أن تترك دون استغلال أمثل، أو أنها يتم استغلالها بشكل غير مجدي، ولا تعود بخدمة جيدة أوعائد مادي أو فرصة عمل للشباب".

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها، اليوم السبت، بمدينة بني سويف، شملت عدد من المواقع والمشروعات والحالة العامة بالشوارع والميادين، حيث رافقه خلالها: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام،والأستاذ وجيه عبد الرازق رئيس المدينة، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق،والعميد حسام الشايب مدير المرور، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشهدت الجولة تفقد المحافظ عددًا من المواقع والحدائق بالمدينة، للوقوف ميدانيا على حسن استغلاها في تقديم خدمة مميزة تليق بالمواطن السويفي، واستثمارها بالشكل الأمثل الذي يدر دخلًا، ويوفر فرص عمل للشباب.

كما تفقد المحافظ سير الأعمال بمشروعي تطوير كورنيش النيل، وانشاء كوبري مزلقان المديرية، مستوضحًا من القائمين على التنفيذ عن نسب التنفيذ، والمعوقات التي قد تواجههم لسرعة تذليلها، ومطالبا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال، مع ارسال تقارير يومية بنسب ومعدلات التنفيذ.

وعقب ذلك تجول بعدد من الشوارع سيرًا على الأقدام،لمتابعة الحالة العامة،من حيث النظافة، والحركة المرورية، والاشغالات، وخطوط التنظيم بالشوارع، حيث شدد على سرعة رفع القمامة من بعض الأماكن التي تدنى مستوى النظافة فيها، خاصة ببعض الشوارع الجانبية، مؤكدا على أنه لن يسمح بتكرار هذه المناظر مرة أخرى، وسيتم تطبيق القانون على المقصريين.

وكلف المحافظ رئيس مدينة بني سويف بمراجعة تراخيص بعض المباني والأبراج الجاري انشائها التي لاحظها اثناء تجوله، من أنها قد تكون مخالفة لخطوط التنظيم،وذلك لسرعة إلزام أصحابها باشتراطات الترخيص، وخطوط التنظيم، ومشددا على رفع بعض الاشغالات العشوائية ببعض الشوارع الرئيسية والجانبية التي تؤثر على حركة السير والمرور.

وأثناء تجوله بعدد من الشوارع والميادين استوقفه عدد من المواطنين الذين قد تصادف وجودهم أو مرورهم بهذه الشوارع، حيث استمع لشكواهم الخاصة ببعض الخدمات أو المطالب الشخصية، التي تتعلق باجراءات الحصول على خدمة بأحد القطاعات الحيوية، والتي كلف بسرعة اتخاذ مايلزم لتلبية هذه المطالب بأسرع وقت ممكن، وأمر مكتبه بتسجيل أرقام المواطنين والتواصل معهم حتى يتم حل كافة مشاكلهم في اطار المتاح والقانون.

كما تابع محافظ بني سويف استعدادات أجهزة المحافظة للاحتفال بالعيد القومي الموافق 15 مارس الجاري، والذي سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، واقامة مراسم احتفالية قومية وطنية، بمشاركة واسعة من كافة الجهات التنفيذية والشباب والمجتمع المدنى.
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
محافظ بني سويف: لن نترك مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح (صور)
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