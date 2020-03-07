Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث

السبت 07/مارس/2020 - 04:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

حقق ليفربول فوز مهم وثمين على نظيره بورنموث فى اللقاء الذى أقيم على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، بهدفين لهدف.


وتقدم الضيوف بهدف فى بداية المباراة سجله المهاجم كالوم ويلسون ثم تعادل الريدز عن طريق الدولي المصري محمد صلاح من صناعة ساديو ماني الذى سجل بنفسه الهدف الثانى قبل نهاية الشوط الأول من صماعة المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك.


ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح اليوم

جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 17 هدف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 17 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 16 هدف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 16 هدف

دانى إنجز لاعب ساوثهامبتون 15 هدف

ساديو ماني لاعب ليفربول 14 هدف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 14 هدف

تامى إبراهام لاعب تشيلسي 13 هدف

كالفرت لورين لاعب إيفرتون 13 هدف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 13 هدف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 11 هدف

تيمو بوكى لاعب نورويتش سيتى 11 هدف

Advertisements

أخبار تهمك

جيرالدو يغادر مباراة الأهلي وصن داونز مصابًا

منذ ساعة الا ربع

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ ساعة و 26 دقيقة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora "الشوط الثاني"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 21 ساعة

سر غضب مدرب صن دوانز قبل دقائق من مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث

منذ 34 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 9 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تخطي بورنموث.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

منذ أقل من نصف ساعة

برودة اليوم وحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من ذروة طقس الاثنين

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث

04:27 م

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

07:47 ص

جيرالدو يغادر مباراة الأهلي وصن داونز مصابًا

04:15 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status