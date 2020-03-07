مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 3 - 2020.. بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 7 - 3 - 2020، أبرزها مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ8"





أنطلقت مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا بمباراتي مازيمبي ضد الرجاء البيضاوي، وصن داونز ضد الأهلي، في تمام الساعة 3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.





النجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهة ليفربول ضد بورنموث، في تمام الساعة 2:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، ومواجهة أرسنال ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.





بيرنلي ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ27"





برشلونة ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ25"





مونشنجلادباخ ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ21"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة أبها ضد التعاون، في تمام 3:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





الفيصلي ضد النصر، تقام المباراة في تمام 5:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية 2.



