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صلاح يقود ليفربول لهزيمة بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي

السبت 07/مارس/2020 - 04:25 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسجل كالوم ويلسون هدف فريق بورنموث الوحيد في المباراة، بينما تعادل محمد صلاح لفريق ليفربول، واحرز ساديو ماني هدف الفريق للريدز في نهاية الشوط الأول.


ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي مع مانشستر يونايتد مساء غدا الأحد.


يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل النسختين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

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