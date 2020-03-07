لأول مرة.. هند زيادي وزهير بهاوي يجتمعان في "مجنونة"

أصدرت النجمة المغربية هند زيادي، أغنية جديدة تحت عنوان "مجنونة"، عبر قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات، يوتيوب.

وتعاملت زيادي مع الفنان المغربي، زهير بهاوي، الذي قام بكتابة كلمات "مجنونة"، وتلحينها، ووزعها المغربي، محمد الشريف.

واستعانت نجمة برنامج "ذي إكس فاكتور"، العربي، بالنجمة المغربية، الممثلة سامية أقريو التي تخوض لأول مرة في مسارها الفني تجربة دور تمثيلي في فيديو كليب غنائي، و أيضاً نجم مواقع التواصل الاجتماعية، الجزائري، "ريفكا"، من أجل مشاركتها كليب أغنيتها الجديدة، إضافة إلى "Mini Miss Maroc"، لينا أكدورء.

وصورت أحداث الكليب في مدينة الرباط، تحت إدارة المخرج المغربي، حسن الكرفتي، وكان الإشراف العام للعمل، لمدير أعمالها، والمنتج، أمين أحرميم، وقام "زاكي" بكل أعمال الغرافيك الخاص بالعمل.

ويحكي سيناريو الكليب، قصة حب تجمع بين الطرفين، ستكلل بالزواج رغم العديد من العقبات، داخل قالب كوميدي وطريف.

وتراهن هند زيادي على أغنية "مجنونة"، من أجل عودة قوية للساحة الفنية، بعد غياب دام لقرابة السنة، وكانت آخر إصداراتها أغنية "Amore"، التي حققت نجاحا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداتها لقرابة 4 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.