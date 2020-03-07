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عمر جابر: جاهز للمشاركة مع بيراميدز.. والمدرب طالبنا بتكرار الفوز

السبت 07/مارس/2020 - 04:17 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال عمر جابر لاعب فريق بيراميدر، إن الفريق لن يركن إلى نتيجة مباراة الذهاب وسيهتم بالفوز مرة أخرى أمام زاناكو والعبور للدور نصف النهائي، مشددا على أن الفريق أمامه كذلك ٣ مباريات هامة للغاية في الدوري لابد من الفوز بها كذلك من أجل الوصول لمكان أفضل في جدول الترتيب.

 

أضاف بأن المباراة لم تنته بالفوز في الذهاب وستنتهي مع الفوز بلقاء الغد والفريق لن ينظر لنتيجة الذهاب وسيهتم بالفوز، مشددا على أن تشاتشيتش وعبد الله السعيد قائد الفريق تحدثا مع اللاعبين بشأن ضرورة الفوز وعدك الراحة في مباراة الغد والتركيز على التأهل ومواصلة الانتصارات.

 

شدد على أن إصابته في لقاء الأهلي كان عبارة عن شد في أربطة الكتف وطوال شهر كامل خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وفضل المدرب أن يكون تأهيله في مصر مع الجهاز الفني وقبل لقاء الذهاب أمام زاناكو شارك في التدريبات الجماعية، ويشعر بتحسن كبير وقدرة على اللعب طبقا لرؤية الجهاز الفني.

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