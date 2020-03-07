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للمرة الاولى.. "عود البطل" تطيح برمضان للثالث وتحتل الأول والثاني في تريند "يوتيوب"
السبت 07/مارس/2020 - 04:30 م
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سعد نبيل
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ةطرح الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، نسخه جديدة من مهرجان "عود البطل"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يويتوب"، وذلك بعد إغلاق النسخة الاولى، بعد طرحها بيوم واحد.
واستطاعت النسخة الثانية من المهرجان أن تحتل المرتبة الأولى علي "اليوتيوب"، واستطاعت أن تكون رقم واحد في قائمة التريند والأكثر مشاهدة، فضلًا عن فتح النسخة الثانية وقد لاحقتها وأصبحت المرتبة الثانية في التريبند أيضًا.
بينما، جاءت أغنية "انت جدع"، في المرتبة الثالثة، بنسبة مشاهدة 17 مليون، عبر قناته الرسميه عبر "اليويتوب".
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