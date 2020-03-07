الهلال والاتفاق.. الأزرق يتفوق 10-1 على ملعبه

يستضيف الهلال نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، مساء اليوم السبت.





ويبدأ اللقاء عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.





الهلال لم يتلق أي هزيمة على أرضه أمام الاتفاق في 10 مواجهات، بينما تقلى خسارة واحدة عام 2016 بثنائية مقابل هدف.





واستطاع الهلال أن يسجل 23 هدفا في شباك الاتفاق على أرضه، وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات فقط، فيما استقبلت مرماه 11 هدفا فقط.





جدير بالذكر أن فريق الاتفاق في آخر 8 لقاءات أمام الهلال على أرض الأزرق، لم يتوقف عن التهديف.





وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين حضرت على أرض الهلال في عام 2013، بخماسية مقابل هدف لصالح الأزرق.



