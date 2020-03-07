'الوطنية للصحافة' تنهي استعدادات انتخابات أخبار اليوم ودار الهلال





وقالت الهيئة في بيان لها، إن الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين والتيسير على الناخبين في الانتخابات.





وأضافت: "راجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات، وتجهيز الصناديق الشفافة ضماناً لنزاهة وحيادية الانتخابات".

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، أنها أنهت مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال، والتي تُجرى غدًا الأحد 8 مارس 2020، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً؛ حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.