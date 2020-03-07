ريال مدريد يخطط للحفاظ على نجمه

كشفت وسائل إعلام عالمية أن إدارة ريال مدريد تخطط لتجديد عقد الفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع الفريق الأول بالنادي وذلك بعد أن أثبت جدارته وحافظ على فرص مشاركته أساسيًا في تشكيل الفرنسب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد منذ عودته في مارس من العام الماضي 2019.

وذكر الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا بموقع ترانسفير ماركت العالمي المختص بانتقالات اللاعبين وأسعارهم أن فاران يشكل ثنائيًا مميزًا مع زميله وقائد الملكي سيرجيو راموس في الموسم الحالي، حيث نجحا خلاله في قيادة الفريق مع زملائهما لصدارة جدول الدوري الإسباني حتى الآن.

وأكد الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا أن ريال مدريد يسعى لتجديد عقد فاران الذي ينتهي في يونيو 2022.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن ريال مدريد يرغب في تجديد العقد لمدة 3 سنوات أخرى حتى ينتهي في يونيو 2025.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن المفاوضات بين النجم الفرنسي ووكيله مع ريال مدريد تجري في الوقت الحالي من أجل التوصل لاتفاق قبل الإعلان الرسمي لوسائل الإعلام الإسبانية المختلفة.