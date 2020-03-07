نهى وجيه تقتنص جائزة "الصحفيين" بـ"اللعب فى الدماغ"

فازت الزميلة نهى وجيه، الصحفية بقسم التحقيقات بالجريدة، بمسابقة جوائز الصحافة المصرية، التى تنظمها نقابة الصحفيين سنويًا، وذلك فى فرع الحملات الصحفية.





الحملة التى نشرتها «الفجر» للزميلة تحت عنوان «اللعب فى الدماغ»، ضمت سلسلة حلقات صحفية، وأطلقتها الجريدة عام ٢٠١٨، وفضحت خلالها عددا من الشخصيات والمؤسسات السلفية المتطرفة، التى حاولت بث أفكارها المتشددة فى عقول المصريين، بهدف الإضرار بثوابت المجتمع والأمن القومى المصرى.





وشهدت المسابقة التى تنظمها نقابة الصحفيين سنويًا تنافس أكثر من 569 زميلا وزميلة للفوز بجوائزها.



