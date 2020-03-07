«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

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KORA ONLINE موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

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KORA LIVE BLS التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي

YALLA SHOOTومن المتوقع أن يبدأ المدرب YALLA LIVE BLS السويسري رينيه فايلر YALLA KORA LIVE، المدير الفني لفريق الكرة BEIN SPORTS LIVE بالنادي الأهلي BEIN MATCH LIVE المصري، YALLA SHOOT التشكيل الذي سيواجه YALLA KORA LIVE به مضيفه صن داونز KORA ONLINE BLS الجنوب إفريقي، KORA STAR BLS اليوم السبت، KORA LIVE BLS في إياب ربع نهائي KORA GOAL دوري أبطال إفريقيا BEIN MATCH LIVE كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمود متولي.

الهجوم: جونيور أجاي وجيرالدو ومروان محسن.

BEIN SPORTS الأهلي يفوز بثنائية في مباراة الذهاب

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