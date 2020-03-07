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"تعليم نجع حمادي": إحالة مديري المدارس المقاعسين عن تنفيذ أوامر الندب

السبت 07/مارس/2020 - 03:35 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال أبو الوفا عبدالسلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، في تصريحات، إنه تم إحالة عدد من مديري المدارس للتحقيق، لتقاعسهم في تنفيذ أوامر الندب.

وأوضح مدير عام الادارة التعليمية، أنه تم إحالة مديري المدارس الصادر لبعض معلمي اللغة العربية ومعلمي الفصل طرفهم للشؤون القانونية لتقاعسهم في تنفيذ أوامر الندب الصادرة لهؤلاء المعلمين لسد العجز في مدارس إدارة أبو تشت، ومدارس الإدارة التعليمية بنجع حمادي.
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مديري المدارس تعليم نجع حمادي المقاعسين عن تنفيذ أوامر الندب

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