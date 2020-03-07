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انخفاض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11 %

السبت 07/مارس/2020 - 03:30 م
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بوابة الفجر
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انخفض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020 ليصل إلى 591.99 مليار دولار، وفقا لإحصاءات أظهرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت.


وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الإدارة عن مثل هذه الارقام منذ نفشي فيروس كورونا المستجد في الصين في ديسمبر الماضي.


وانخفضت الصادرات بنسبة 17.2 بالمئة والواردات بنسبة 4 بالمئة مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي، لتستقر عند 292.45 مليار دولار و 299.54 دولار على الترتيب.


وأفاد بيان من إدارة الجمارك بأن الانخفاض يرجع "بشكل أساسي إلى تأثيرات تفشي فيروس كورونا وعطلة عيد الربيع".

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