ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 716

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 716 حالة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد سجلت السلطات الصحية بفرنسا، أمس الجمعة، 613 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة 9.

وأغلقت فرنسا نحو 100 مدرسة في منطقة ألزاس جنوب البلاد، بدءا من السبت، بعدما ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) من 10 إلى 81 في خلال 48 ساعة، ليصل إجمالي عدد المدارس التي تم إغلاقها بسبب الفيروس في البلاد إلى 250 مدرسة.

وقالت السلطات الفرنسية، إنه سيتم إغلاق كل المدارس التي يتأكد فيها إصابة أي من العاملين أو التلاميذ بـ"كوفيد- 19"، وكذلك أي تلميذ حضر أي تجمع مسيحي كبير الشهر الماضي في المنطقة التي جرى ربطها بحالات عدوى عبر فرنسا.