عاجل.. حبس سيدة أعمال استولت على 50 مليون جنيه بزعم توظيفها

قررت النيابه العامة، حبس سيدة أعمال تدعى "ندى.ن. ع" ٤ أيام على ذمه التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت أكثر من ٥٠ مليون جنيه، من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال المقاولات وامتناعها عن السداد مع مراعاة التجديد لها في الميعاد القانوني.





وكانت النيابة تلقت عدة بلاغات من مواطنين يتهمون فيها سيدة الأعمال بالنصب وسرقه أموالهم بعد زعمها توظيف تلك الأموال من خلال شركتها المختصه بأعمال المقاولات وتجاره السيارات والملابس ثم قامت بالاستيلاء على المبالغ دون ردها، وتحررت المحاضر اللازمة.



