شريف مدكور ودعاء فاروق في احتفال ساقية الصاوي بيوم المرأة السبت المقبل

تعاود ساقية عبدالمنعم الصاوي تنظيم يوم "عالم المرأة في يوم واحد" الذى يزداد تميزًا عام بعد عام وهذا العام تحتفل الساقية بكل أم وسيدة وفتاة وطفلة يوم السبت 14 من مارس، في يوم كامل مهدى للمرأة تقديرًا لدورها الفعّال والكبير فى حياة كل منا.





وتبدأ الفاعليات بدايةً من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً بقاعة النهر، وحديقة الساقية، ويشتمل اليوم على عدة فقرات تهم كل الفتيات والسيدات، ومنها فقرة زومبا مخصصة فقط للسيدات تقدمها مجموعة من المدربات المحترفات، أما الجزء الثاني من اليوم فيتضمن لقاءات مع خبراء الصحة والجمال والموضة.









ومفاجآت اليوم حضور الإعلامى المميز "شريف مدكور" والإعلامية "دعاء فاروق" حيث سيقدم كل منهما حديث مفتوح مع الجمهور حول مواضيع عدة، كما ستقدم فقرة مفتوحة أيضًا الكاتبة ونجمة "السوشيال ميديا " سارة الذهبى".

ويتضمن برنامج اليوم العديد من الفقرات حول كل ما يخص المرأة من كل النواحى الصحية والنفسية والجسدية، فسيتم تنيم ندوات توعية عن سرطان الثدى وأهمية الاكتشاف المبكر والتغذية العلاجية بالإضافة إلى لقاء عن الموضة والأزياء مع ندى زنانيرى، وندوة عن تربية الحيوانات الأليفة مع الدكتور محمود حمدى ولقاءات متنوعة أخرى.

وعلى جانب آخر سيتواجد خلال اليوم سوق كبير مفتوح خاص لعدد من الموهوبين فى مجالات المشغولات اليدوية والملابس والأطعمة ومنتجات التجميل الطبيعية بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وتقديم جوائز قيمة للفائزين خلال اليوم.