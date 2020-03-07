"صفر" الزراعة فى محطة الزهراء للخيول

خسائرها تصل لـ50 مليون جنيه.. ومستشفاها مهملة والشبهات تحيط بمزاداتها





عضو برلمان يتهم إدارتها بالفشل.. و"الزراعة": لدينا سلبيات ولكن الاتهامات كلام "سوشيال ميديا"









لا تعرف وزارة الزراعة، قيمة محطة الزهراء للخيول، وإلا ما كانت هذه الهيئة التى تعود لـ111 عاماً وتعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط والشهيرة على مستوى العالم فى هذا الوضع البائس الذى لايتناسب مع فكرة أن وجود الخيول دليل على الثراء والرفاهية.





بدلاً من تحقيق المحطة أرباحاً كما هو متوقع وصلت خسائرها إلى 50 مليون جنيه، رغم أن عشاق الخيول من رجال الأعمال والفنانين يحققون أرباحاً بالملايين سنوياً رغم أنه لا يمكن مقارنة إمكانيات هؤلاء بمقدرات المحطة المعروفة على مستوى العالم.





أصبحت محطة الزهراء فى صدارة اهتمام الرأى العام مع انتشار أخبار عن نفوق 28 رأساً من الرءوس الموجودة وتعد بالمئات، ولكن واقعة النفوق فُتحت كشفت الأسوأ وهو أن المحطة تعانى من إهمال شديد وبدلاً من تطويرها وتحسين عملها تواصل نزيف الخسائر بينما تزيد أرباح عشاق الخيول.





تصل مساحة المحطة لـ50 فداناً وتوجد فى منطقة عين شمس وتضم حالياً 270 حصاناً حالياً، وهى واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول على مستوى العالم والأولى بالشرق الأوسط، كما تضم مدرسة لتعليم الفروسية، وتتبع المحطة الهيئة الزراعية بوزارة الزراعة برئاسة خالد توفيق، وتديرها نجلاء رضوان، طبيبة بيطرية تولت منصبها منذ نحو عام ونصف العام، قادمة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن بعدها تفاقمت الخسائر.





نظمت المحطة كعادتها مهرجانًا للخيول – بواقع مرتين سنوياً- لكن المشاركة انخفضت من 400 حصان عام 2018 لـ270 حصاناً، ما يعنى خسارة 1500 جنيه رسوم اشتراك عن الحصان الواحد بالإضافة لتكلفة الاستضافة على مدار 4 أيام مدة المهرجان، وقيمة الإعلان التى يدفعها كل صاحب حصان عن إدراج اسمه وخيوله فى كتالوج المهرجان.





بينما حققت المحطة 11 مليون جنيه أرباحاً عام 2018، انخفضت الحصيلة لـ2 مليون فقط رغم أن المحطة نظمت فى عام 2019، 3 مهرجانات وقال مسئولون بالمحطة إن حصيلة المبيعات انخفضت لأن عدد من الرءوس كانت مصابة لذا تم بيع الواحد منها بـ5 و7 آلاف جنيه.





أما المستشفى الملحق بالمحطة، فلم تنلها يد التطوير منذ 10 سنوات عندما تم تزويدها بجهاز سونار ما أدى لتهالكها، رغم أنها تضم جهاز تخدير هو الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ولكن حالة المستشفى أدى للجوء المحطة نفسها إلى مستشفيات خاصة لعلاج حيواناتها.





ويمكن استيعاب نفوق أحصنة المحطة بمجرد زيارة عنابرها إذ تتراكم كميات ضخمة من المخلفات الحيوانية أمام العنابر والتى تزيد من إصابة الخيول بالأمراض، فضلاً عن انتشار الرائحة الكريهة فى المنطقة وهو ما دفع السكان لتقديم بلاغات وشكاوى وتحرير المحاضر.





أما مدرسة الفروسية فبدلاً من تحولها إلى أحد مصادر الدخل للمحطة إلا أن الإهمال الموجود والروتين يجعلها تعمل فترة واحدة. ويلجأ بعض أصحاب المزارع الخاصة إلى طبيب أمريكى مقيم فى مصر يُدعى «جاك» لجلب أدوية مستوردة بتكلفة عالية بسبب نقص العقاقير الطبية فى صيدلية المحطة خصوصاً الأدوية المضادة للديدان والتخدير.





وشيرين إدوارد، مدير عام التربية الأسبق فى المحطة، كشفت أن المحطة تهدر أفكارًا ومشروعات كثيرة يمكنها تحقيق أرباح ضخمة للمحطة بدلاً من وصول الخسائر حسب تقديرها لـ50 مليون جنيه سنويًا، رغم أن تربية الخيول تحقق أرباحاً ضخمة لأصحاب المزارع الخاصة.





شيرين قالت أيضاً إن قرابة 15 رجل أعمال يحققون أرباحاً طائلة من تربية الخيول منهم خالد بن لادن وعمر صقر ومحسن الجابرى ومصطفى عمر ومحمد بدراوى وإبراهيم عبدالرازق وعمر مغاورى ومصطفى شعبان وأحمد السقا ومحمد أمين وطارق حمدى، وبن لادن، تحديداً يمتلك أكبر مزارع خيل فى مصر، ولديه مستشفى بها غرفة عمليات يؤجرها للمربيين وتتضمن خدمات نقل أجنة وتجميد السائل المنوى، كما أنه ينظم مهرجانًا للخيول كل 3 أشهر ويشارك فى مسباقات الفروسية، ويستطيع استخراج إنتاج بأعلى جودة كما يستورد خيولًا من الخارج، وينظم مزادات للغير.





ولدى عمر صقر أجود أنواع الخيول إذ أنه ينظم برنامجًا لإنتاج كثير من الخيول وهو صاحب الفضل فى عودة مصر لتصدير الخيول العربية الأصيلة إلى أوروبا إضافة إلى أنه يبيع ويشترى الخيول من الخارج.





وعلى مستوى العالم تنظم فرنسا صالون «دوجو فيلز» وهو مهرجان فرنسى للخيول يقام كل عام يشارك فيه رجل الأعمال طارق حمدى ويحقق ميداليات ذهبية، كما توجد فى أمريكا أكبر مزرعة للخيول على مستوى العالم تحمل اسم «أنساتا» وصاحبتها تدعى جودى فوربز، وأنشأتها عام 1965 وأسستها بخيل عربى من محطة الزهراء حتى أصبحت أكبر وأعظم خيول عربية على مستوى العالم وخيولها يتم شراؤها بأعلى قيمة وعندما تشارك فى مهرجانات تكتسح ويكفى لأى مربى أن يرى فى شهادة الخيل كلمة «أنساتا».





وتستورد روسيا خيولها من مصر، ودخلت المجال من خلال الحصان «أسوان» الذى أهداه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لموسكو تعبيراً عن الامتنان لمساندتها لمصر فى بناء السد العالى.





يسرى الأسيوطى عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، وصف إدارة المحطة الحالية بـ«الفاشلة» لأنها تسببت فى نفوق 47 حصاناً فى 8 أشهر فقط وهى أكبر نسبة على مستوى تاريخ المحطة، منبهاً لوجود علامات استفهام فى نظام بيع الأحصنة بالمزادات لأنه ليس من المفهوم السبب الذى دفع المحطة لتنظيم 3 مزادات فى عام واحد، والدليل أن أرباح 3 مزادات كانت أقل مما تحقق فى مزادين فقط كما أنه لا يمكن بيع حصان عربى بـ6 آلاف جنيه، كما أن أحد رجال الأعمال يشترى الخيول بمبلغ زهيد فى المزاد ويعيد بيعه بمبلغ أكبر.



