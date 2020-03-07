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اليوم.. وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا لكشف مستجدات كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 03:14 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا في السابعة مساء اليوم السبت، للإعلان عن أحدث مستجدات فيروس كورونا.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان، قالت: إن الـ15 حالة الإيجابية منهم 12 حالة تم اكتشافها الجمعة حاملة للفيروس، من دون أي أعراض على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، لمصريين يعملون على الباخرة، وتم تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل.

وأشارت إلى أن باقي الحالات المخالطة تم إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا (فترة حضانة المرض)، حيث يتم متابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد كورونا فيروس كورونا الصحة

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