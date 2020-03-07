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نجمة "ستار أكاديمي" سالي أحمد تطرح كليبها الجديد "هبطل طيبة"

السبت 07/مارس/2020 - 03:18 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت شركة"new generation" للإنتاج الفني، فيديو كليب"هبطل طيبة" لنجمة ستار أكاديمي سالي أحمد،  عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

ويشارك سالي، في الأغنية مطرب الراب أحمد الشبكشي، ويعرض الكليب بشكل حصري على قناة" فري تي في ميوزيك" لصاحبها نصر محروس. 

تم تصوير الكليب ما بين بيروت ومصر على مدار يومين تحت إشراف المخرج والمنتج حسام بدران.

الأغنية من كلمات محمود سليمان ومن ألحان محمد قماح، ومن توزيع أحمد عبد السلام. 
 
وشاركت سالي أحمد ببرنامج ستار أكاديمي في موسمه الرابع، بينما تعاون أحمد الشبكشي مع الفنان محمد رمضان في كتابة أغنيتي "إنساي"، و"الملك".
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