عاجل.. تأجيل حفل هاني شاكر ببورسعيد لهذا السبب

أعلنت محافظة بورسعيد، منذ قليل، تأجيل حفل وزارة الثقافة والذي كان يحيه الفنان هاني شاكر، بالمركز الثقافي بنطاق حي الشرق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة، حدادا على الفدائية زينب الكفراوي التي توفيت مساء أمس الجمعة.





وقالت المحافظة في بيان اليوم السبت: إنه سيتم تحديد معاد لاحق للحفل والذي كان مقرر إقامته غد الأحد بالمركز الثقافي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2020.



