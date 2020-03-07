Advertisements
Advertisements
Advertisements

102 ألف مصاب بـ94 دولة.. حصيلة جديدة لفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 03:11 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أفادت وكالة فرانس برس، نقلًا عن مصادر رسمية، بارتفاع عدد الإصبابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 101988 بينهم 3491 حالة وفاة في 94 دولة ومنطقة.

 

وكشفت الوكالة، عن  1146 إصابة و35 حالة وفاة جديدة منذ التعداد السابق الجمعة عند الساعة 17,00 ت غ.

 

 وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، عن 99 إصابة جديدة، و28 حالة وفاة إضافية بين الجمعة عند الساعة 17,00 ت غ والسبت عند الساعة 09,00 ت غ.

 

وقد ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، بالصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو) حيث أصيب 80651  بينها 3070 حالة وفاة.

 

وبلغت الحصيلة في سائر دول العالم 21337 إصابة (1047 إصابة جديدة) السبت عند الساعة 09,00 ت غ، بينها 421 حالة وفاة (7 جديدة).

 

والدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي كوريا الجنوبية (6767 إصابة بينها 483 جديدة، 44 وفاة) وإيران (4747 إصابة، 124 وفاة) وإيطاليا (4636 إصابة، 197 وفاة) وألمانيا (684 إصابة بينها 150 جديدة، من دون أي وفاة).

 

ومنذ الساعة 17,00 ت غ الجمعة، سجّلت الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا حالات وفاة جديدة. وأعلنت كولومبيا وكوستاريكا تشخيص أول إصابات على أراضيها.

 

وفي المجمل، كان هناك السبت حتى الساعة 09,00 ت غ في آسيا 89021 إصابة (3131 وفاة) وأوروبا 7503 إصابة (215 وفاة) والشرق الأوسط 5032 إصابة (127 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 264 حالة (16 وفاة) وأوقيانيا 76 إصابة (حالتا وفاة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 50 إصابة وإفريقيا 42 إصابة.

 

وكانت إيران قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 145 والإصابات بلغت 5823 شخصا، نقلًا عن قناة العربية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حصيلة جديدة اﻟﻌﺎﻟﻢ 49 دولة

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في قائمة المستبعدين من الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ 39 دقيقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر Ahly NOW كورة لايف Ahly MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

منذ 43 دقيقة

سر غضب مدرب صن دوانز قبل دقائق من مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

إبراهيم سعيد يسخر من مروان محسن قبل لقاء الأهلي وصن داونز

منذ ساعة و 8 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 19 ساعة

برودة اليوم وحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من ذروة طقس الاثنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 3 مفاجآت مدوية في تشكيلة الأهلي الرسمية أمام صن داونز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يتحدث عن إمكانية إغلاق المساجد

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي أمام صن داونز

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

إصابة ممرض هندي في جنوب السعودية بفيروس "كورونا"

السلطات السعودية تنفي وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا"

الصحة الفرنسية تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا"

قتل 80 شخصا.. أهم 10 أسئلة شائعة حول "كورونا"

"الصحة العالمية" تحدد التسلسل الجيني لفيروس كورونا

تايلاند تُبلغ عن سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

10:55 ص

سر غضب مدرب صن دوانز قبل دقائق من مواجهة الأهلي

02:22 م

عاجل.. 3 مفاجآت مدوية في تشكيلة الأهلي الرسمية أمام صن داونز

01:07 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status