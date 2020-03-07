المتحف المصرى الكبير.. ملحمة مصرية

الهيئة الهندسية و10 وزارات تقترب من إنهاء التنفيذ.. شركة عالمية تشرف على الافتتاح والموعد يحدده الرئيس





فيما يشبه المعجزة اقتربت الهيئة الهندسية من الانتهاء من مشروع المتحف المصرى الكبير الذى كان مجرد فكرة للفنان فاروق حسنى الوزير الأسبق للثقافة، عام 2006، وأصبح المشروع بعد إسناد مهمة الإشراف عليه للهيئة واقعاً تتعاون فى إنجازه الدولة بالكامل من خلال الوزارات والهيئات تمهيداً لافتتاحه خلال الربع الأخير من العام الجارى.





اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المشروع كشف تفاصيل تعاون الهيئة مع بعض الوزارات والمؤسسات لخروج هذا المشروع الحضارى الضخم إلى النور، منها 10 وزارات تتعاون مع الهيئة وهى وزارات الخارجية والتعاون الدولى والثقافة منذ عام 2006 لإنهاء إجراءات القرض اليابانى الأول، بقيمة 600 مليون دولار، ومع عودة العمل على المشروع جرى الحصول على قرض جديد بـ453 مليون دولار عام 2018.





وحسب اللواء مفتاح الذى يقوم بدور التنسيق بين الوزارات بصلاحيات واسعة من القيادة السياسية، فإن وزارة المالية استطاعت تدبير الميزانية الضخمة التى احتاجها المشروع، كما وقعت وزارة الكهرباء بروتوكولًا بموجبه ضمنت الهيئة الحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة للمتحف مجانًا، كما أدى تعاون الهيئة والوزارة لتوفير 350 مليون جنيه لصالح الأخيرة تمثل قيمة مسارات كوابل وإلغاء إنشاء محطة كهرباء كانت ستتكلف 3.5 مليار جنيه.





وشرح اللواء مفتاح كيف تم التوفير بقوله إن الوزارة كان لديها محطات توليد طاقة مرتبط بها مسارات كوابل يعترض مسارها نفق للسيارات على طريق الفيوم بميدان الرماية كما تعترضها محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، ما يتطلب عمل لمدة 4 أعوام، لذا طلب فى اجتماع مع مسئولى الوزارة تغيير المسار دون المرور على هذين الطريقين مقابل الحصول على الطاقة مجاناً للمتحف.





وقررت الهيئة إنجاز الاتفاق مع الوزارة فى 3 سنوات ورفع مستوى التنفيذ من 17 لـ96% ما وفر أكثر من 770 مليون دولار، رغم أن مخطط تكلفة المشروع فى المرحلة الثالثة كان بقيمة 1.6 مليار دولار، وفى أكتوبر 2015 تم تكليف الهيئة بدراسة ملف هذا المشروع واستطاعت توفير 650 مليون دولار دون المساس بمستوى الجودة، وعلى أساس نتائج الدراسة تم التكليف بإنشاء المشروع.





كما سهلت وزارة الإسكان مبادلة أجزاء من أرض المشروع كانت تمتلكها جهات فى الدولة ما كان سيعطل الإنشاء واستكمال مكونات المشروع الضخم.





وحالياً وصل المتحف الكبير إلى مرحلة التخطيط للافتتاح المتوقع أن يكون مبهراً للعالم باعتبار الانتهاء من المتحف حدثاً ثقافياً عالمياً ولذا دخلت وزارات جديدة على الخط منها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى وذلك لإعداد الطرح لاستقدام لجنة للإدارة والتشغيل، بمعاونة مستشار قانونى من مجلس الدولة.





وحسب اللواء مفتاح كل إجراء يتم فى المتحف يتم فى شفافية كاملة وأجهزة الدولة تشارك الهيئة الهندسية فى كافة الأمور، كما شكل الدكتور شريف إسماعيل، الرئيس السابق لمجلس الوزراء لجنة خماسية لمراجعة كل إجراء، كما توجد لجنة من وزارة الدفاع تتابع الإجراءات بدقة وتتأكد من صحتها وسلامتها، كما شكل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ يومين لجنة خبراء من وزارات المالية والتخطيط والدفاع بجانب مجلس الدولة اختار أعضاءها بنفسه لدعم لجنة البت الفنى لملف الإدارة والتشغيل وتمثيل الدولة فى تحديد الشركة الفائزة بالمهمة كما يتم الاستعانة بخبرات من أساتذة جامعات ووزراء سابقين وحاليين فى الموضوع.



