جهاد "كورونا".. أنصار الجماعة أطلقوا نفير الانتقام من الدولة والمصريين بنشر "العدوى"

قائمة الأهداف الإخوانية تضم نواب الشعب والوزارات السيادية ورجال الجيش والشرطة والقضاء





تقارير أمنية دولية حملت مخاوف واضحة من "الإرهاب البيولوجى"









على منصات السوشيال ميديا الإخوانية فقط، يمكنك أن تشاهد كورونا وهو يتحول من فيروس شرس، إلى عمل إرهابى إجرامى ضد مصر. المرض ينتشر بلا هوادة.. يخترق المتاريس الصحية، لأكبر دول العالم، وأكثرها تقدماً بلا تمييز.. شعوب الكرة الأرضية كلها تخوض معركة مع قاتل «مجهول» حتى هذه اللحظة..المعركة تبدو ثقيلة بأعداد الإصابات.. وفزع الأمهات.. وهلع مواقع التواصل الاجتماعى.













لكن جهة وحيدة فقط كان بمقدورها القفز على المشهد كله، والانتقال إلى مستوى التفكير فى كورونا، كأداة للثأر، أوفى تخيله سلاحاً متاح الاستخدام فى الخصومة السياسية.





«لوأنت مصاب فعلاً بكورونا ليه تروح لوحدك؟.. لازم تنتقم!!».. «انتقم لنفسك.. انتقم لعرضك.. انتقم للمعتقلين فى السجون».. الإخوان المسلمون يعلنون حرب الجهاد المقدس هذه المرة بكورونا.





وقائمة الأهداف مطولة كما يحرض عليها الإخوانى بهجت صابر «أول ماتحس بالأعراض على طول عدى على أى قسم بوليس كأنك رايح عادى.. اعمل مشوار للحى.. روح المحاكم والنيابات.. لوأنت عسكرى روح سلم على السادة اللواءات فى الجيش والشرطة «.. «عندكوا مجلس الشعب.. والوزارات السيادية ومعسكرات الجيش والشرطة وماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامى».. «عندكوا رجال الأعمال الموالين للنظام .. الفنانين والإعلاميين ولعيبة الكرة، واللى ماتعرفش توصله امسح منديلك فى عربيته».





فيما يمرر صابر رؤيته المجنونة للانتقام من خصوم الجماعة، بفرضية أن الدولة ستتخلى عن المصابين ولن توفر لهم العلاج والوقاية، وإن كان كلامه يكشف بوضوح أنه يلعب على عامل الخوف من المرض القاتل ليحوله إلى طاقة انتقامية موتورة.





القبح الإخوانى يبتكر سلاحه فى المعركة الجديدة إذن.. بعناية فائقة.. وبخسة منقطعة النظير.. وكأنه يعلن حرب إبادة «كورونية» تتفوق على القنابل والمفخخات والعمليات الإرهابية، لا تقف عند توجيه ضربة موجعة للنظام أو للدولة ومؤسساتها فقط، ولكن تمتد لتطال المجتمع المصرى جزاءً له على سقوط حكم الإخوان.





ولم لا والمجتمع «المحارب» للجماعة، والداعم لنظام يقف موقف الخصومة منها، وهى «العصبة المسلمة» المفردة، كما يقول سيد قطب، هو بالتبعية مجتمع «جاهلى» يخلع عنه قطب صفة الإسلام، ويعلن عليه الجهاد بالوسائل كافة.





الذاكرة المصرية القريبة ما زالت تحتفظ بتصريحات محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وهو يقول فى شوفينية يحسد عليها «بعد كل تنكيل بالإخوان كان الانتقام الإلهى عاماً وشاملاً»، ويدعى بشماتة قميئة تصطدم بالمشاعر الوطنية للمصريين، إن كل هزيمة أو محنة مرت بالوطن كانت عقاباً من الله على اضطهاد الإخوان» حدث العدوان الثلاثى على مصر عقب اعتقالات الإخوان فى 54 ، والهزيمة الساحقة فى 67 حدثت لمصر بسبب اعتقالات 65» ، ثم وصولاً حتى إلى ثورة 25 يناير وإسقاط نظام مبارك الذى أرجعه بديع أيضاً، إلى المحاكمات العسكرية وأحكام السجن التى صدرت بحق قيادات الإخوان فى عهده.





«نفير» العدوى الإخوانى إذن على منصات التواصل الاجتماعى، ليس مجرد «شو» للاستهلاك أو تريند عابر هذه المرة، ولكنه «جهاد شرعى» موبوء.. جذوره متأصلة فى عقول الجماعة وشرايينها.. ومحفوظة فى مؤلفات منظريها، وأوامر قياداتها، وعقول أعضائها.





وعلى ذلك فليس أخطر من أن يجد هذا النفير من ينصاع له، أو أن تجد هذه الدعوة من يتلقفها ويستجيب لها، بسلاح سيكون من بالغ الصعوبة رصده أو تحجيمه بالفعل.





ليس من قبيل المبالغة أيضاً، إذا قلنا إن رعباً أكبر سيأتى، إذا انتقل هذا النفير من أنصار الإخوان، إلى تنظيمات إرهابية، تمتلك أذرع فى المنطقة، وخلايا، وذئاباً منفردة فى دول العالم أيضاً، أو إذا تحول «جهاد كورونا» إلى دعوة إرهابية عالمية بتوقيع إخوانى، سبق تنظيم داعش والقاعدة، فى مفاجئة غير متوقعة!





عدة تقارير أمنية دولية حملت خلال السنوات الماضية، مخاوف واضحة من «الإرهاب البيولوجى»، ومن سعى التنظيمات الإرهابية لامتلاك هذه النوعية من الأسلحة، بعد أن نجحت تلك التنظيمات فى تحقيق نقلتها المخيفة، فى اللجوء لنوع جديد من الإرهاب «رخيص التكاليف»، أسس له القيادى القاعدى أنور العولقى، والتقطه داعش بعد ذلك ودعا إليه على لسان أبو محمد العدنانى، الناطق السابق باسم التنظيم.





واستخدم فيه الإرهابيون الأدوات المتاحة فى الحياة اليومية، فظهرت حوادث الطعن والدهس بالسيارات، ودعوات الإلقاء من فوق أسطح البنايات، وتسميم الأطعمة المكشوفة من لحوم وخضراوت وفواكه، فى المتاجر والمطاعم والمجازر، وخلط الخمور بالسيانيد.





وفى عام 2018، حذر النائب العام الاتحادى الألمانى، بيتر فرانك صراحةً، من ظاهرة «الإرهاب البيولوجى»، فور أن نجحت ألمانيا فى إحباط مخطط لتنفيذ هجمات بيولوجية ضخمة، كان يستعد لها داعشى تونسى، يدعى سيف الدين 29 عاماً، قدمت المخابرات الأمريكية (سى.آى إيه)، معلومات للسلطات الألمانية، تفيد بشرائه كميات كبيرة من بذورالخروع، التى تستخدم فى إنتاج غاز«الريسين» السام عبر الإنترنت، وطلبه أيضاً أجهزة ومعدات تستخدم فى صناعة القنابل.





تقرير سابق، نشر فى نفس العام عن مركز تنسيق مكافحة الإرهاب فى الاتحاد الأوروبى، توقع كذلك لجوء الجماعات الإرهابية إلى الهجمات الكيماوية والبيولوجية، مرجعًا ذلك إلى سهولة نقل واستخلاص هذا النوع من الأسلحة غير التقليدية من مركبات كيميائية عادية، مقارنة بهجمات القنابل والسيارات المفخخة.





كما أشار تقرير خبراء الاتحاد الأوروبى أيضاً إلى أن قوات مكافحة الإرهاب فى أستراليا، سبق وألقت القبض على شبكة لعملاء سريين فى تنظيم «داعش»، وهم يجرون اختبارات على غاز للأعصاب، للتأكد من صلاحية قنبلة أعصاب كانوا يطورونها لحساب داعش، ورأى هؤلاء الخبراء، أن القبض على تلك الشبكة، «لا يعنى نهاية مساعى داعش، لبناء قدرات كيميائية وبكتيرية شديدة الفتك نظرًا لتعدد شبكاتها الكامنة فى البلدان الغربية».





أضف إلى ذلك، ما تداولته الصحافة الغربية، منذ فترة، كذلك، عن مفاجآت اللاب توب الشخصى، لكيميائى تونسى التحق بداعش، والذى عثر عليه فى مقر للتنظيم بـ«ريف إدلب» بسوريا، عقب إحدى المعارك الدامية، ثم تم تهريبه بعدها إلى تركيا.





واتضح أن اللاب توب يحتوى على 35 ألف ملف مخفى، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ضمنها ملفات تشرح كيفية تصنيع أسلحة بيولوجية فتاكة، واستخدام جرثومة الطاعون كأحد هذه الأسلحة، ناهيك عن فتوى إرهابية للشيخ «ناصر الفهد» تبيح استخدام الأسلحة الفتاكة فى قتل «الكافرين»، حتى وإن قتلتهم جميعاً دفعة واحدة وقضت على ذريتهم من على وجه الكرة الأرضية.



