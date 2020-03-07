عبر موقع إباحي.. تفاصيل سقوط سيدتين متهمتين بممارسة الدعارة

كشفت تحقيقات نيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة سقوط سيدتين، لاتهامهما بممارسة الدعارة واستقطاب الزبائن عن طريق أحد المواقع الإباحية، بمقابل ٢٠٠٠ جنيه في الساعة.





وأفادت التحقيقات، أن السيدتين في عقدهما الثالث من العمر، ونتيجة لاحتياجهما للمال، خططتا لإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، وعرض صور مثيرة ومحادثات لهما، وتقوما باستقطاب الزبائن وخاصة مواطني الخليج، والاتفاق معهم عن طريق المحادثة على المبلغ المالي ومكان المقابلة.





تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدتين في عقدهما الثالث قاما بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق صفحة الموقع على ممارسة الجنس، حيث اتفق مع إحداهما على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ٢٠٠٠ جنيه للساعة.



