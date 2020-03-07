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مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة: "بلاش بوس علشان الكورونا"

السبت 07/مارس/2020 - 02:58 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور كريم هشام، مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة: إن إجراءات الحجر الصحي تطبق على كل القادمين من دول العالم كافة، موضحا أنهم يقومون أولًا بقياس درجة حرارة الركاب، وتسليم كروت المتابعة.

وأضاف في لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه في حال رصد أي حالة مشتبه بها، يتم على الفور تعقيم الطائرة بأكملها، والأمتعة، ونقل المشتبه به إلى غرفة الحجر الصحي حتى يستكمل الكشف.

وقال: عند التأكد أن الحالة مصابة بفيروس كورونا يتم استدعاء سيارة الإسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالة لمستشفى العزل، لافتًا إلى وجود مسار مخصص لسير الراكب المشتبه به داخل المطار حتى لا يختلط بأي شخص آخر، مؤكدًا أن المطار مُجهز بالإمكانيات الكافية للتعامل مع طائرة مصابة بالكامل.

وناشد مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة، المواطنين الاهتمام بإجراءات السلامة الوقائية، قائلا: "بلاش بوس وأحضان، ولا تختلطوا بالمرضى".
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مطار الغردقة مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة مدير الحجر الصحي

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