مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة: "بلاش بوس علشان الكورونا"

قال الدكتور كريم هشام، مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة: إن إجراءات الحجر الصحي تطبق على كل القادمين من دول العالم كافة، موضحا أنهم يقومون أولًا بقياس درجة حرارة الركاب، وتسليم كروت المتابعة.





وأضاف في لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه في حال رصد أي حالة مشتبه بها، يتم على الفور تعقيم الطائرة بأكملها، والأمتعة، ونقل المشتبه به إلى غرفة الحجر الصحي حتى يستكمل الكشف.





وقال: عند التأكد أن الحالة مصابة بفيروس كورونا يتم استدعاء سيارة الإسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالة لمستشفى العزل، لافتًا إلى وجود مسار مخصص لسير الراكب المشتبه به داخل المطار حتى لا يختلط بأي شخص آخر، مؤكدًا أن المطار مُجهز بالإمكانيات الكافية للتعامل مع طائرة مصابة بالكامل.



