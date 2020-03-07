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مجموعة العشرين تتعهد باتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 02:55 م
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بوابة الفجر
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تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين الجمعة باتخاذ التدابير المالية والنقدية اللازمة لدعم الاستجابة لمقاومة فيروس كورونا وحماية النمو الاقتصادي من الصدمات.

وقال الوزراء الذين التقوا في الرياض الشهر الماضي في بيان مشترك أصدرته السعودية التي ترأس مجموعة العشرين إنهم يرحبون بالتدابير والخطط التي اتخذتها الدول لدعم النشاط الاقتصادي.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزراء قولهم في البيان" نرحب بالتدابير والخطط التي نفذتها الدول لدعم النشاط الاقتصادي، ونحن مستعدون لاتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التدابير المالية والنقدية حسب الحاجة، بهدف دعم الاستجابة لمقاومة الفيروس، ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة والمحافظة على متانة النظام المالي".
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