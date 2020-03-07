الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

مشاهدة بث مباشرYALLA SHOOT PLUS لمباراة الأهلي ضد ماميلودي صن داونز- شاهد بث مباشر COOL KORA مباراة الأهلي، متابعة البث المباشر KORA LIVE مباراة الأهلي اليوم السبت 7 – 3 - 2020، في إياب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي (كورة جول) وتقام المباراة في مدينة "بريتوريا" بجنوب إفريقيا – مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك KOOORA 4 LIVE.





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بث مباشر LIVESTREAM مباراة الأهلي وصن داونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، تابع البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز KOOORA HD حيث فاز الأهلي في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين السبت الماضي بثنائية نظيفة سجلها التونسي (علي معلول)، متابعة بث مباشر BEIN SPORTS HD لمباريات دوري أبطال إفريقيا.





من المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 7 مارس 2020، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات بطولات الاتحاد الإفريقي، متابعة بث مباشر YALLA KORA مباراة الأهلي بدون تقطيع.

التشكيل المتوقع للأهلي امام ماميلودي صن داونز بث مباشر كورة أونلاين| مشاهدة مباراة الأهلي على كورة ستار بث مباشر بدون تقطيع:

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة ماميلودي صن داونز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوى.

خط الدفاع: رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة ووليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

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ويتطلع فريق الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر، للثأر من هزيمته التاريخية أمام صن داونز الموسم الماضي بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيأ، كما يبحث عن حسم تأهله للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب القاري الغائب عن خزينة بطولاته منذ 2013، شاهد بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز بدون تقطيع (KORA HA7SRY) في جنوب إفريقيا.







